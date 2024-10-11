Грузинские телеканалы отказались показывать ролик «Мечты» с кадрами войны в Украине

Тбилисский городской суд оштрафовал грузинские телеканалы «Формула», «Мтавари архи» и «TV Пирвели» за отказ показывать предвыборный ролик правящей партии «Грузинская мечта», в котором использованы кадры разрушений в Украине.

Как сообщает Русская служба BBC, каждый из трех каналов должен будет заплатить 5 тысяч лари (около $1,8 тысячи). Кроме того, суд обязал их немедленно поставить ролик в эфир, независимо от того, будет ли подана апелляционная жалоба.

Юрист «Мтавари архи» Тамта Мурадашвили заявила, что телеканал не станет подчиняться этому решению и обжалует постановление суда.

Суд принял решение на основании протокола об административном правонарушении, который составила Национальная комиссия коммуникаций Грузии. Ведомство, куда «Грузинская мечта» обратилась с жалобой, признало, что телеканалы нарушили Избирательный кодекс.

В предвыборном ролике показаны кадры разрушений в Украине в результате боевых действий. Им противопоставляются кадры из Грузии с целыми новыми зданиями. Слоганы гласят «Нет войне!» и «Выбери мир». Баннеры аналогичного содержания с конца сентября висят на улицах Тбилиси.