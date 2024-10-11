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Борис Джонсон отвечает на обвинения

13:44 759

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании с 2019 по 2022 год, в своих мемуарах Unleashed (с англ. «высвобожденный», «сорвавшийся с поводка») рассказал о своей первой поездке в Киев после вторжения РФ в Украину и ответил на обвинения, что он якобы сорвал мирные переговоры в начале войны. Заявления Джонсона приводит РБК.

По словам Джонсона, он был удивлен тем, что его сочли виновным в этом. «Это полная чушь. Украинцы никогда не собирались соглашаться на условия Путина — ничего подобного», — пишет в мемуарах экс-премьер. «Не думаю, что украинский лидер, Зеленский или кто-либо еще, мог бы договориться о мирной сделке и после этого пробыть в [президентском] офисе больше пяти минут», — продолжает Джонсон.

По словам экс-премьера, Германия и Франция рассчитывали на сделку, которая, возможно, включала бы формулу «мир в обмена на территории»; британский премьер же «с большим подозрением» относился к переговорам, которые шли сначала в Беларуси, а потом в Турции. «Российские предложения, по сути, предполагали унижение Украины, превращение независимой страны вновь в вассала России, — написал в мемуарах Джонсон, назвав эти планы «явной катастрофой для Зеленского и Украины». — Но я могу себе представить, что потрясенные украинцы, возможно, задумаются о долгосрочной перспективе противостояния Путину и почувствуют себя настолько измотанными и одинокими, что просто сочтут себя обязанными капитулировать; и я могу себе представить, что если бы украинцы решили сдаться — или заключить ужасное и неравное соглашение с Россией, — то Запад был бы настолько слаб и разобщен, что русским это сошло бы с рук, как им это сошло с рук в 2014 году».

Джонсон заявил, что он лишь хотел поговорить с Зеленским и заверить его в своей поддержке: «Это не моя работа — говорить ему, как вести переговоры, или мешать ему прийти к соглашению, если он считал, что сделка действительно в интересах его страны. Хотя я страстно поддерживал Украину, я не мог быть большим украинцем, чем украинцы». Он хотел сказать Зеленскому, что «ЕСЛИ он продолжит бороться» и если этого захотят украинцы, в чем Джонсон «был на 99% уверен», то он сможет «рассчитывать на полную поддержку Соединенного Королевства».

«Моя функция не состояла в том, чтобы предотвратить сделку или потопить прекрасный «мирный план» Путина. Моя работа заключалась в том, чтобы просто заверить Зеленского в западной поддержке и прежде всего в поддержке Великобритании», — резюмировал экс-премьер.

Переговоры между Россией и Украиной начались спустя четыре дня после вторжения РФ в Украину. 28 февраля, 3 и 7 марта 2022 года состоялись три очных раунда в Беларуси. 29 марта стороны вновь встретились в Стамбуле при посредничестве Турции. В мае 2022 года переговоры полностью остановились.

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