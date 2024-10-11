«Дроны-драконы» в российско-украинской войне

Украинские военные применяют «дроны-драконы» в боях под Покровском в Донбассе: они прикрепляют к беспилотникам емкости с термитной смесью, пишет The New York Times со ссылкой на командира роты ударных дронов 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша («Шершни Довбуша») капитана Вячеслава.

Дроны обрушивают на противника горящую смесь, прежде чем разбиться. Пламя сжигает растительность, которую российские войска используют в качестве укрытия, пишет газета.

«Это сработало довольно хорошо», — рассказал капитан.

О том, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы», в сентябре сообщал телеканал CNN. Украинские военнослужащие помещают около 500 г термитной смеси под стандартные FPV-дроны (First Person View, вид от первого лица) и дистанционно запускают химическую реакцию, чтобы она загорелась.

Термитная смесь — смесь алюминиевого порошка и оксида железа. Температура ее горения — 2200 градусов по Цельсию, она способна быстро прожечь металл, уничтожить деревья и другую растительность.