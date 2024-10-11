В Армении не могут собрать подписи для референдума

Внепарламентские силы, начавшие сбор подписей для референдума по вступлению Армении в ЕС, недовольны промежуточными итогами, пишет газета «Жоховурд».

Издание отмечает, что процесс начался 16 сентября, однако инициаторы недовольны результатами. Газета узнала у них, что пока собрано 2/3 голосов (порядка 33 тыс. из необходимых 50 тыс.), хотя ожидания были намного больше.

Проект закона «О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу» войдет в парламент в случае сбора 50 тысяч подписей до 14 ноября.

«Если учитывать, что сбор подписей проводится не только в Ереване, но и в других городах Армении, то количество собранных подписей, мягко говоря, немногообещающе», – говорится в публикации газеты.

«Если проект отклонят, то в течение 60 дней будет необходимо уже 300 тыс. голосов для проведения референдума о присоединении к ЕС», – отмечает издание.

По данным газеты, в НС законопроект, скорее всего, будет отклонен, поскольку премьер Армении Никол Пашинян на закрытой встрече с однопартийцами строго заявил, что «референдум по вопросу вступления в ЕС не может быть проведён в Армении».