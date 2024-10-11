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Турция «внимательно следит за шагами России в Сирии»

заявление Эрдогана
14:30 225

Турция внимательно наблюдает за действиями России в Сирии и призывает к более эффективным мерам против террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Сербии, комментируя вопрос об угрозе Израиля в отношении Сирии.

«Израиль представляет собой наиболее реальную угрозу региональному и глобальному миру. Те, кто берет на себя обязанность сохранять мир, должны положить конец этой угрозе. Мы внимательно следим за шагами, которые предпринимает Россия с начала гражданской войны в Сирии. Потому что Россия действует совместно с Сирией. Работает сообща и трехсторонний механизм Ирана, России и Сирии. Но, с другой стороны, есть коалиционные силы, состоящие из Америки, Англии и Германии. И они покровительствуют террористической организации РПК и «Силам народной самообороны» (сирийские курды). России, Ирану и Сирии крайне важно принять более эффективные меры против этого. Эта ситуация представляет наибольшую угрозу территориальной целостности Сирии», - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Президент Турции также отметил, что «подобная ситуация наблюдаются и в Ираке» с точки зрения внешней поддержки РПК. «Усилия Израиля по распространению войны на весь регион очевидны, равно как и сепаратистская и деструктивная деятельность террористических организаций. Нам необходимо спасти регион сообща, оставив в стороне мелочность», - сказал Эрдоган.

По мнению Эрдогана, «как только Израиль оккупирует Дамаск, он окажется и на севере Сирии». 

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