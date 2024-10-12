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Израиль определился с целями удара по Ирану

NBC News
14:45 1342

Официальные лица США полагают, что Израиль «сузил круг целей для ответного удара» на атаку Ирана. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По его данным, «речь идет о военной и энергетической инфраструктуре Ирана». При этом, как отмечает телеканал, нет указаний на то, что Израиль «планирует наносить удары по ядерным объектам».

«У США нет информации о том, что ответ последует сегодня. ...Неясно, определились ли они сами со сроками», - приводит NBC News слова своих источников.

Согласно информации NBC News, министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Йоавом Галантом, в ходе которого они обсудили общие «контуры израильского ответа». Однако неясно, предоставил ли Галант какие-либо конкретные детали, подчеркивает NBC.

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