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Эрдоган: Разведка контролирует шаги Израиля против Турции

14:54 1031

Разведка Турции держит под контролем все прошлые и вероятные будущие шаги Израиля против Турции, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Его цитирует агентство Anadolu.

«Израильскую агрессию нельзя игнорировать. В настоящее время с помощью нашей разведки мы, естественно, держим под контролем все без исключения шаги, которые Израиль предпринял ранее или может сделать в отношении Турции в дальнейшем. Израиль целится не только в стабильность Палестины и Ливана, на которые нападает, но пытается распространить пожар на весь регион. Мы обо всем этом знаем и не сидим без дела. И, конечно, наше правительство прилагает усилия по выявлению и устранению всевозможных рисков, угрожающих нашему обществу», - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Сербии,

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Эрдоган: Разведка контролирует шаги Израиля против Турции
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