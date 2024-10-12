Эрдоган: Разведка контролирует шаги Израиля против Турции
Разведка Турции держит под контролем все прошлые и вероятные будущие шаги Израиля против Турции, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Его цитирует агентство Anadolu.
«Израильскую агрессию нельзя игнорировать. В настоящее время с помощью нашей разведки мы, естественно, держим под контролем все без исключения шаги, которые Израиль предпринял ранее или может сделать в отношении Турции в дальнейшем. Израиль целится не только в стабильность Палестины и Ливана, на которые нападает, но пытается распространить пожар на весь регион. Мы обо всем этом знаем и не сидим без дела. И, конечно, наше правительство прилагает усилия по выявлению и устранению всевозможных рисков, угрожающих нашему обществу», - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Сербии,