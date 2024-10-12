Главный вопрос: куда Израиль ударит по Ирану?

Одной из главных тем последних дней стал вопрос: по каким объектам в Иране нанесет удар Израиль. Пока фигурируют либо атомные объекты, либо нефтепромыслы. Вашингтон уговаривает Израиль отказаться от «удара возмездия». Но американские политики весьма пессимистичны в этом отношении. «Нетаньяху закусил удила, и его откровенно несет», - говорят они. – «Он поставил на войну и теперь попросту не слышит другого мнения». И это действительно так. Чем выше градус конфликта в регионе – тем выше шансы нынешнего израильского правительства и самого Нетаньяху на самосохранение. А в таких ситуациях логика и здравый смысл отбрасываются за ненужностью, все – на достижение тактического успеха, который можно продать внутренней и внешней аудитории как небывалую победу.

А то, что этот тактический успех обернется негативными последствиями для остального мира, – в таких ситуациях как-то даже не думается. Поэтому то, что пытается делать Вашингтон, уговаривая Нетаньяху, – совершенно пустое занятие. Все одно не послушает и сделает по-своему. А потом начнет кричать раненым пингвином: «Спасите, помогите, поддержите военной мощью». Что означает удар по нефтепромыслам и нефтеперерабатывающим мощностям Ирана, кстати, самый простой в военном отношении, поскольку прикрытие средствами ПВО этих объектов совершенно незначительное? Кратковременный резкий рост цен на нефть, поскольку в случае такой атаки с мирового рынка одномоментно будет выведено 1,56 миллиона баррелей в день. Что крайне негативно скажется, в первую очередь, на саудитах, да и американцам вряд ли понравиться. В выигрыше окажутся только биржевые спекулянты, то есть та категория, которая и без того популярностью не пользуется. Они-то будут подсчитывать барыши и благословлять Израиль – но остальной мир будет израильтян проклинать. Причем не только словесно – последуют и практические действия. А уж как обрадуются в преддверии выборов американцы, когда обнаружат, что цены на бензоколонках поползли вверх…

Еще интереснее, если будет принято решение о нанесении ударов по атомным объектам Ирана. Начнем с главного – у Израиля нет бомб, способных поражать иранские атомные объекты, которые заглублены в горный массив на 80-100 метров. То, чем поражает Израиль бункеры Хезболлы, – это проникновение максимум на 60 метров. Да еще при том условии, что они плотно прикрыты системами ПВО. Здесь вам не Ливан, здесь не погарцуешь. Такие бомбы, кстати, есть у американцев, но Израилю они их не передадут. Поскольку последнее, чего хочет Вашингтон, – это участвовать в том «блудняке», в который пытается его втянуть Израиль. Что, по мнению американцев, вполне логично. Консенсусное мнение американского разведывательного сообщества: Иран не готовится к созданию ядерного оружия: «Мы считаем, что верховный лидер не принял решения о возобновлении программы по созданию ядерного оружия, которую Иран приостановил в 2003 году», - заявил официальный представитель аппарата директора национальной разведки США в комментарии агентству Reuters. А вот если израильтяне нанесут удар – ситуация может в корне измениться. Буквально сутки назад группа из 39 иранских законодателей призвала к скорейшей разработке ядерного оружия в письме, адресованном Высшему совету национальной безопасности страны. Но самое главное, что почти 70% иранцев теперь выступают за разработку ядерного оружия, а после израильского удара эта поддержка только возрастет. Нанеси израильтяне удар – и это мнение о необходимости иметь свою А-бомбу станет доминирующим.