Старушка поверила Акимовой и лишилась 15 тысяч

Сотрудники 39-го отделения полиции Сабаильского района выявили и задержали Ляман Акимову, подозреваемую в краже денег путем обмана у 88-летней жительницы Баку, сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно сообщению ведомства, пожилая женщина обратилась в полицию с жалобой на девушку, которая забрала у нее 15 тыс. манатов, чтобы якобы помочь ее дочери, совершившей ДТП.

В квартире 20-летней Акимовой обнаружено и изъято в качестве вещественного доказательства 8 400 манатов. Акимова призналась, что познакомилась в Telegram с человеком, который прислал ей адрес пенсионерки для совершения преступления, его личность устанавливается. Проводится расследование.