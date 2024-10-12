USD 1.7000
EUR 1.8590
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Украина могла уничтожить множество российских самолетов
Новость дня
Украина могла уничтожить множество российских самолетов

Старушка поверила Акимовой и лишилась 15 тысяч

видео
15:10 830

Сотрудники 39-го отделения полиции Сабаильского района выявили и задержали Ляман Акимову, подозреваемую в краже денег путем обмана у 88-летней жительницы Баку, сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно сообщению ведомства, пожилая женщина обратилась в полицию с жалобой на девушку, которая забрала у нее 15 тыс. манатов, чтобы якобы помочь ее дочери, совершившей ДТП.

В квартире 20-летней Акимовой обнаружено и изъято в качестве вещественного доказательства 8 400 манатов. Акимова призналась, что познакомилась в Telegram с человеком, который прислал ей адрес пенсионерки для совершения преступления, его личность устанавливается. Проводится расследование.

Тяжелые бои в Курской области
Тяжелые бои в Курской области обновлено 15:45
15:45 4848
Мгновенный ответ Баку на заявления Пашиняна
Мгновенный ответ Баку на заявления Пашиняна
15:30 1904
Израиль хочет захватить Сирию с Саудовской Аравией
Израиль хочет захватить Сирию с Саудовской Аравией видео
12:47 4739
Нищета, безработица, аборты в Иране
Нищета, безработица, аборты в Иране Ашкан Сафае комментирует для haqqin.az
08:11 5221
Эрдоган: Разведка контролирует шаги Израиля против Турции
Эрдоган: Разведка контролирует шаги Израиля против Турции
14:54 1033
Турция «внимательно следит за шагами России в Сирии»
Турция «внимательно следит за шагами России в Сирии» заявление Эрдогана
14:30 1305
Закир Гасанов готов к провокациям Армении
Закир Гасанов готов к провокациям Армении
12:59 2665
ASCO приобрел еще один сухогруз типа Handysize
ASCO приобрел еще один сухогруз типа Handysize
12:22 1946
Сильный Эрдоган обращает конец в начало
Сильный Эрдоган обращает конец в начало горячая тема; все еще актуально
07:26 6656
Задержан один из подозреваемых в ограблении посла Азербайджана при НАТО
Задержан один из подозреваемых в ограблении посла Азербайджана при НАТО
11:24 4640
У России проблемы на стальном фронте
У России проблемы на стальном фронте так говорят; все еще актуально
00:49 6330

ЭТО ВАЖНО

Тяжелые бои в Курской области
Тяжелые бои в Курской области обновлено 15:45
15:45 4848
Мгновенный ответ Баку на заявления Пашиняна
Мгновенный ответ Баку на заявления Пашиняна
15:30 1904
Израиль хочет захватить Сирию с Саудовской Аравией
Израиль хочет захватить Сирию с Саудовской Аравией видео
12:47 4739
Нищета, безработица, аборты в Иране
Нищета, безработица, аборты в Иране Ашкан Сафае комментирует для haqqin.az
08:11 5221
Эрдоган: Разведка контролирует шаги Израиля против Турции
Эрдоган: Разведка контролирует шаги Израиля против Турции
14:54 1033
Турция «внимательно следит за шагами России в Сирии»
Турция «внимательно следит за шагами России в Сирии» заявление Эрдогана
14:30 1305
Закир Гасанов готов к провокациям Армении
Закир Гасанов готов к провокациям Армении
12:59 2665
ASCO приобрел еще один сухогруз типа Handysize
ASCO приобрел еще один сухогруз типа Handysize
12:22 1946
Сильный Эрдоган обращает конец в начало
Сильный Эрдоган обращает конец в начало горячая тема; все еще актуально
07:26 6656
Задержан один из подозреваемых в ограблении посла Азербайджана при НАТО
Задержан один из подозреваемых в ограблении посла Азербайджана при НАТО
11:24 4640
У России проблемы на стальном фронте
У России проблемы на стальном фронте так говорят; все еще актуально
00:49 6330
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться