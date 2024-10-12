Мгновенный ответ Баку на заявления Пашиняна

В комментарии ведомства говорится, что «заявления премьер-министра Армении, сделанные в связи с Трёхсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года во время выступления 12 октября на форуме «Перекресток мира: единство безопасности и демократии», являются попыткой исказить реальность. Заявление премьер-министра Армении по вопросу открытия коммуникаций со ссылкой на Трёхстороннее заявление в очередной раз демонстрирует пренебрежение обязательствами, взятыми на себя руководством Армении».

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна против Азербайджана во время выступления 12 октября на форуме «Перекрёсток мира: единство безопасности и демократии».

В комментарии напоминается, что «в пункте 9 Трёхстороннего заявления четко прописано, какие обязательства есть у Армении по открытию коммуникаций, в какой форме будет организован контроль за транспортным сообщением».

«В целом, если мы посмотрим на действия Армении, нарушающие другие обязательства, вытекающие из Трёхстороннего заявления от 10 ноября, в первую очередь, на отказ вывода Арменией до сентября 2023 года своих незаконных вооруженных формирований из Карабахского региона Азербайджана, передачу через Лачинский коридор, предназначенный для гуманитарных целей, на азербайджанские территории дополнительных вооружений, военной техники, мин, то следует помнить о продолжении минного террора против Азербайджана. Никто не забыл, что армянская сторона, которая якобы заявила о признании территориальной целостности Азербайджана, пропагандировала марионеточный режим, который она удерживала на азербайджанских территориях, и что премьер-министр Армении поздравил режим сепаратистской хунты с так называемой «независимостью 2 сентября 2023 года».

В связи с этим риторические вопросы премьер-министра Армении о деятельности Лачинского коридора, возвращении беженцев и вынужденных переселенцев вызывают только удивление и насмешку. Нелепо, что армянская сторона утверждает, что военнопленные не возвращены. Азербайджан до сих пор придерживался принципа гуманизма и передал армянской стороне всех военнопленных. А в вопросе освобождения военных преступников армянского происхождения и представителей сепаратистского режима Азербайджан не имеет никаких обязательств», - отмечается в комментарии.

В заключение МИД Азербайджана призывает «руководство Армении, которое в очередной раз не отказалось от своих необоснованных претензий на территории Азербайджана, заложенных в исторических и международно-правовых рамках, и фальсификации истории, грубо нарушило принципы международного права и не сделало выводов из того плачевного положения, в котором оно оказалось в связи со своей агрессивной политикой, воздерживаться от заявлений, выходящих за какие-либо рамки, искажающих реалии и, как следствие, вводящих в заблуждение международное сообщество».