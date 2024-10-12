Американцы считают, что Трамп решит проблему Украины лучше, чем Харрис

Опрос, проведенный по заказу газеты Wall Street Journal в семи штатах США, которые определят исход президентских выборов 5 ноября, показывает, что в этих штатах у кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа есть явное преимущество перед Камалой Харрис в числе респондентов, отвечавших на вопросы, кто лучше справится с войнами в Украине и на Ближнем Востоке.

На вопрос, кто из кандидатов лучше решит проблему войны в Украине, 50% респондентов ответили "Трамп", 39% — "Харрис". 48% также предпочли подход республиканца по вопросу о конфликтах на Ближнем Востоке против 33% предпочитающих Харрис.

На вопрос о том, кто должен стать президентом, во всех семи штатах ни у того, ни у другого кандидата нет явного преимущества: везде оно остается в пределах статистической погрешности. Но позиция Трампа импонирует большему числу независимых, то есть не состоящих ни в Республиканской, ни в Демократической партии, избирателей: среди них почти половина поддерживает подход Трампа по вопросу о российско-украинской войне и около трети одобряет позицию Харрис.

Трамп утверждает, что если он победит на выборах, то война в Украине прекратится еще до того, как он вступит в должность. Он не уточнял, как этого добьется. Трамп не раз восхищался президентом РФ Владимиром Путиным и критически отзывался об украинском лидере Владимире Зеленском. На дебатах с Харрис 10 сентября Трамп уклонился от ответа на вопрос, считает ли он, что победа Украины соответствует интересам США. Его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс предлагал оставить за Россией все украинские территории, которые она захватила, и гарантировать, что Украина не вступит в НАТО.

Опрос проводился с 28 сентября по 8 октября в Висконсине, Мичигане, Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине, Аризоне и Неваде. На вопросы о внешней политике ответили 2100 респондентов с погрешностью 2,1%.