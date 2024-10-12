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Посол США: Скоро «Хезболлы» в Ливане не будет...

16:14 95

Посол США в Ливане Лиза Джонсон, выступая перед ливанскими политиками, заявила, что удар Израиля по «Хезболле» слишком силен, и движение вряд ли восстановит свое прежнее влияние в стране. Об этом рассказала ливанская газета Al Akhbar.

«Готовьтесь к следующему этапу после «Хезболлы», когда ее контроль над Ливаном, над его государственными институтами и над его границами больше не будет таким безраздельным, как раньше, — заявила американский посол. — Согласно надежным источникам, «Хезболла» сильно ослаблена и больше не сможет навязывать свою волю всему Ливану».

Израильские СМИ пишут, что идет подготовка к Парижской конференции по урегулированию в Ливане, которая пройдет 24 октября. США уже подтвердили свое участие. При этом акцент был сделан на «необходимости прекращения огня, обеспечении устойчивого политического решения в соответствии с резолюцией 1701 и финансовой помощи, чтобы было чем платить зарплату офицерам и солдатам ливанской армии».

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