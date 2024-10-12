Эрдоган объявил, что отношения с Грецией перешли на «более хороший этап»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава МИД Хакан Фидан направится в Грецию в рамках работы по урегулированию пограничных вопросов в Эгейском море. Об этом турецкий лидер заявил журналистам своего пула по возвращении из Сербии.

«Мы вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом оказали политическую поддержку переговорному процессу по решению хронических проблем между нашими странами. Наш МИД инициировал комплексное исследование по этому вопросу. Тут важно, чтобы с обеих сторон было желание выявить эти проблемы, описать их, а также найти определенные решения. Наш министр иностранных дел Хакан Фидан отправится в Грецию и проведет переговоры по этим вопросам. Мы обсудим это на основе нашего целостного подхода к Эгейскому морю. Турция и Греция - две соседние страны, имеющие исторические связи. Принцип добрососедства является ключом к формуле, которая принесет пользу обеим странам», - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Турецкий лидер заявил, что «считает, что отношения между Турцией и Грецией переходят на более хороший этап»: «Обе страны могут продемонстрировать свою волю к решению и оставить проблемы позади. Мы изначально хотели, чтобы юрисдикция морского и воздушного пространства определялась в соответствии с международным правом. Мы, две страны региона, можем повысить безопасность и стабильность и снизить риски конфликтов посредством диалога и сотрудничества. Мы не смотрим на чужие территории, но полны решимости защищать свои права до конца».