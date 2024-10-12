Реакция Милли Меджлиса на провокационные заявления Нидерландов

В парламенте Азербайджана отметили, что «основывающиеся на ложной и неверной информации указанные резолюции не способствуют миру, стабильности и конструктивному диалогу, скорее демонстрируют предвзятый и односторонний подход, игнорирующий факты недавней истории и современности, а также нормы и принципы международного права и сохраняющиеся в регионе вызовы».

Милли Меджлис решительно отвергает и осуждает две резолюции, принятые Палатой представителей Парламента Королевства Нидерландов 10 октября 2024 года, как предвзятые политические акты, необоснованно направленные против Азербайджана и искажающие реальную ситуацию в Южно-Кавказском регионе, говорится в заявлении Милли Меджлиса.

В документе отмечается, что «требование освобождения обвиняемых в совершении тяжких преступлений на территории Азербайджана, включая терроризм, сепаратизм, умышленные убийства и прочие серьезные нарушения международного гуманитарного права, вместе с попыткой представить их как «армянских военнопленных», есть не что иное, как открытое неуважение к верховенству закона. Это подрывает усилия по искоренению терроризма и привлечению к ответственности тех, кто совершил преступления против мира и человечности».

«Надуманные обвинения в якобы разграблении армянского культурного наследия являются частью и продолжением кампании по игнорированию и сокрытию уничтожения и присвоения культурных, религиозных и исторических достояний нашего народа в течение 30-летней оккупации азербайджанских земель Арменией. Глубоко прискорбно, что Палата представителей Нидерландов оставалась безмолвной в отношении систематического разрушения культурного наследия Азербайджана, но в то же время сочла необходимым участвовать в очередном несправедливом политическом выпаде против Азербайджана.

Милли Меджлис Азербайджанской Республики также считает необходимым отметить, что поддержка и защита этих предвзятых резолюций Каспаром Вельдкампом, министром иностранных дел Нидерландов, свидетельствуют о том, что политика правительства Нидерландов в отношении стран Южного Кавказа основана на избирательном подходе. Вместо того чтобы признать страдания азербайджанцев, чья родина была оккупирована, и кто подвергся этническим чисткам, преступлениям против человечности и актам геноцида, правительство Нидерландов предпочитает проводить государственную политику, характеризующуюся равнодушием к территориальным претензиям Армении против Азербайджана и прикрытой поддержкой таких претензий. Это не вызывает у нас никакого удивления. Колониальное прошлое Нидерландов изобилует многочисленными примерами порабощения и эксплуатации различных народов в Азии, Африке и Америке, а также преступлениями, совершенными против них. Расширяя свою колониальную империю жестокими методами, Нидерланды всегда ставили прибыль выше прав человека. Разграбление национальных богатств стран, находившихся под колониальным правлением, сыграло значительную роль в развитии Нидерландов. Даже сегодня Нидерланды продолжают удерживать в зависимости различные народы по всему миру, и любое заявление о том, что они работают над устранением тяжелых последствий своего колониального прошлого, следует рассматривать как лицемерие.

Милли Меджлис Азербайджанской Республики призывает Палату представителей Парламента Нидерландов, а также высокопоставленных должностных лиц этой страны прекратить действия, препятствующие усилиям по установлению мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Мы поддерживаем конструктивный диалог и сотрудничество со всеми государствами, включая Королевство Нидерландов, однако такой диалог и такое сотрудничество должны основываться на взаимном уважении и честном признании фактов», - говорится в заявлении Милли Меджлиса Азербайджана.