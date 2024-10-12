Житель Турции устроил бойню и после застрелился
16:55 1273
Житель турецкого Газиантепа застрелил супругу и четверых детей, после покончил жизнь самоубийством, передает A Haber.
Сообщается, что у Ахмета Демира предположительно были проблемы с психикой, он несколько раз обращался к врачам.
На место трагедии прибыло множество полицейских и медицинских бригад.
Родственники семьи заявили, что Демир страдал биполярным расстройством.
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