Мощный взрыв в Грозном: есть жертвы, среди них дети

Четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате взрыва на АЗС в Грозном, пожар потушен, сообщает МЧС РФ.

* * * 17:03

В Ахматовском районе Грозного прогремел сильный взрыв. Как пишут российские телеграм-каналы, по предварительной информации, взорвалась заправка.

По данным Baza, после взрыва первой цистерны с топливом загорелась вторая: ее «проливают», чтобы избежать еще одного сильного взрыва.

Интерфакс со ссылкой на источник передает, что «по предварительным данным, во время взрыва на АЗС на проспекте Мохаммеда Али в Грозном пострадали до пяти человек, включая ребенка».

Собеседник агентства отметил, что, «по предварительным данным, причиной пожара могла стать детонация бензовоза или цистерны с топливом».

«Следом мог сдетонировать газовый баллон», - сказал представитель экстренных служб.