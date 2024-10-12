USD 1.7000
EUR 1.8590
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Украина могла уничтожить множество российских самолетов
Новость дня
Украина могла уничтожить множество российских самолетов

Эхо взрывов пейджеров: запреты на иранских самолетах

17:17 499

В Иране запретили пронос на борт самолета любых электронных средств связи, в том числе в багаже. Об этом сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу.

«Пронос на борт самолета любых электронных средств связи, кроме мобильных телефонов, как в ручной клади, так и в багаже, запрещен», – приводит слова Язерлу агентство ISNA.

В сентябре в разных районах Ливана произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены.

По Израилю бьют. Ливан перебрасывает военных к границе
По Израилю бьют. Ливан перебрасывает военных к границе обновлено 17:48
17:48 2244
Главный вопрос: куда Израиль ударит по Ирану?
Главный вопрос: куда Израиль ударит по Ирану? главная тема
15:08 2277
Мощный взрыв в Грозном: есть жертвы, среди них дети
Мощный взрыв в Грозном: есть жертвы, среди них дети видео; обновлено 17:38
17:38 1773
Тяжелые бои в Курской области
Тяжелые бои в Курской области обновлено 15:45
15:45 7026
Израиль хочет захватить Сирию с Саудовской Аравией
Израиль хочет захватить Сирию с Саудовской Аравией видео
12:47 5819
Нищета, безработица, аборты в Иране
Нищета, безработица, аборты в Иране Ашкан Сафае комментирует для haqqin.az
08:11 5543
Эрдоган: Разведка контролирует шаги Израиля против Турции
Эрдоган: Разведка контролирует шаги Израиля против Турции
14:54 1662
Турция «внимательно следит за шагами России в Сирии»
Турция «внимательно следит за шагами России в Сирии» заявление Эрдогана
14:30 1861
Закир Гасанов готов к провокациям Армении
Закир Гасанов готов к провокациям Армении
12:59 3221
ASCO приобрел еще один сухогруз типа Handysize
ASCO приобрел еще один сухогруз типа Handysize
12:22 2317
Сильный Эрдоган обращает конец в начало
Сильный Эрдоган обращает конец в начало горячая тема; все еще актуально
07:26 6881

ЭТО ВАЖНО

По Израилю бьют. Ливан перебрасывает военных к границе
По Израилю бьют. Ливан перебрасывает военных к границе обновлено 17:48
17:48 2244
Главный вопрос: куда Израиль ударит по Ирану?
Главный вопрос: куда Израиль ударит по Ирану? главная тема
15:08 2277
Мощный взрыв в Грозном: есть жертвы, среди них дети
Мощный взрыв в Грозном: есть жертвы, среди них дети видео; обновлено 17:38
17:38 1773
Тяжелые бои в Курской области
Тяжелые бои в Курской области обновлено 15:45
15:45 7026
Израиль хочет захватить Сирию с Саудовской Аравией
Израиль хочет захватить Сирию с Саудовской Аравией видео
12:47 5819
Нищета, безработица, аборты в Иране
Нищета, безработица, аборты в Иране Ашкан Сафае комментирует для haqqin.az
08:11 5543
Эрдоган: Разведка контролирует шаги Израиля против Турции
Эрдоган: Разведка контролирует шаги Израиля против Турции
14:54 1662
Турция «внимательно следит за шагами России в Сирии»
Турция «внимательно следит за шагами России в Сирии» заявление Эрдогана
14:30 1861
Закир Гасанов готов к провокациям Армении
Закир Гасанов готов к провокациям Армении
12:59 3221
ASCO приобрел еще один сухогруз типа Handysize
ASCO приобрел еще один сухогруз типа Handysize
12:22 2317
Сильный Эрдоган обращает конец в начало
Сильный Эрдоган обращает конец в начало горячая тема; все еще актуально
07:26 6881
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться