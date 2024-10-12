Эхо взрывов пейджеров: запреты на иранских самолетах

В Иране запретили пронос на борт самолета любых электронных средств связи, в том числе в багаже. Об этом сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу.

«Пронос на борт самолета любых электронных средств связи, кроме мобильных телефонов, как в ручной клади, так и в багаже, запрещен», – приводит слова Язерлу агентство ISNA.

В сентябре в разных районах Ливана произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены.