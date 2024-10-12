Глава Дагестана пошел на конфронтацию с Кадыровым: Мы с Керимовым!

Meduza передает, что, выступая на открытии парка имени Сулеймана Стальского в Махачкале, Меликов отметил, что это — «одно из многих добрых дел» Керимова наряду с другими его инициативами. В числе остальных глава Дагестана назвал также помощь семьям участников «СВО», восстановление иудейского и православного храмов в Дербенте после теракта, поддержку семей погибших полицейских, строительство медицинских центров для больных детей и «сотни инвестиционных проектов».

По словам Меликова, народ Дагестана «всегда будет благодарен» Керимову: «И всегда поддержит его, когда эта поддержка ему понадобится. Люди, испытавшие на себе его внимание, тепло и добро, будут рядом с человеком, который это добро им подарил. И Сулейман должен об этом знать. Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно».

10 октября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что официально объявит кровную месть сенатору от Дагестана, миллиардеру Сулейману Керимову и депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, которые, по его словам, собирались заказать его убийство. Кадыров упомянул их после рассказа о стрельбе у офиса Wildberries: «Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]», - сказал глава Чечни.

Ризван Курбанов на следующий день опубликовал видеообращение, в котором заявил, что «никогда не участвовал в подготовке покушения на жизнь уважаемого Кадырова Рамзана Ахматовича». Барахоев и Керимов публично на угрозы Кадырова объявить кровную месть не отвечали.