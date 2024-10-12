Украинские и грузинские фанаты подрались после матча
18:18 1290
После матча Лиги наций УЕФА Украина – Грузия (1:0) фанаты сборных подрались на трибунах муниципального стадиона в Познани, передает «Украинская правда».
Причины конфликта неизвестны. Уточняется, что это была не массовая потасовка, а локальный конфликт между несколькими лицами.
Другие болельщики как Украины, так и Грузии пытались успокоить тех, кто участвовал в драке. Впоследствии вмешались стюарды, забравшие наиболее активных хулиганов.
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