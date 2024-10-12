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На фоне масштабной забастовки Boeing сокращает тысячи сотрудников

18:23 508

Американская корпорация Boeing на фоне масштабной забастовки сократит 17 тысяч рабочих мест, то есть десять процентов своего персонала во всем мире, и на один год отложит первую поставку самолета 777X, сообщило Reuters в субботу, 12 октября.

Существенное сокращение персонала необходимо «для соответствия нашим финансовым реалиям», пояснил генеральный директор Boeing Келли Ортберг, добавив, что под сокращения подпадут члены руководства, менеджеры и рядовые сотрудники компании.

По словам Ортберга, Boeing уведомил клиентов, что из-за проблем с разработкой, приостановки летных испытаний и прекращения работ первая поставка самолета 777X теперь ожидается лишь в 2026 году.

Забастовка на Boeing продолжается уже месяц. Концерн в третьем квартале понесет рекордные убытки в размере 5 млрд долларов. Рейтинговое агентство S&P подсчитало, что стачка ежемесячно обходится Boeing в 1 млрд долларов.

Более 30 тысяч сотрудников Boeing в Сиэтле и Портленде, которые состоят в профсоюзе «Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли», требуют повышения зарплат на 40 процентов. Компания выступила с предложением поднять оплату труда на 25 процентов, но оно было отвергнуто.

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