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У президента Армении была встреча со спикером парламента Турции

18:34 538

В Ашхабаде президент Армении Ваагн Хачатрян провел короткие переговоры со спикером парламента Турции Нуманом Куртулмушем. Об этом он сообщил «Арменпресс».

«Произошла очень короткая беседа… Опять же был тот же разговор – о мирной жизни, открытии границ и установлении дипломатических отношений», - сказал Хачатрян.

По его словам, тема бесед на разных уровнях все та же, и между представителями разных ветвей власти обеих стран нет разногласий на этот счет. По мнению президента Армении, армяно-турецкие отношения вступают в новый этап. Стороны не упускают случая для встреч и обсуждения вопросов урегулирования. «Это говорит о том, что урегулирование отношений в обозримом будущем может стать реальностью. Это касается и открытия границ, и установления дипотношений», - отметил Хачатрян.

Сейчас, по его словам, в повестке вопрос ускорения открытия границ для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами.

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