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Мгновенный ответ Баку на заявления Пашиняна

Киев готовится к уступкам Москве?

так утверждает Der Spiegel
19:19 298

Власти Украины обсуждают сценарий завершения войны, при котором Киев уступит территории, захваченные Россией, пишет Der Spiegel со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Источник утверждает, что первоначальное представление окончания войны могло быть неправильным: «Мы считали, что победой должна стать безоговорочная капитуляция России. Но без уступок это невозможно. Сделка должна быть выгодна в том числе для России».

Чиновник предположил, что уровень поддержки Украины со стороны США будет «медленно, но верно снижаться». По его словам, такой вариант развития событий возможен в случае победы на выборах как Дональда Трампа, так и Камалы Харрис. При этом сокращение помощи не произойдет в обозримом будущем, передает издание.

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