Заключенный Зейналов живет лучше, чем министр юстиции

В 2018 году страну всколыхнула новость о том, что заместитель председателя правления «Günay Bank» Эмин Зейналов «кинул» десятки людей на порядка 100 миллионов манатов, за что и был приговорен к 11 годам лишения свободы. В то же время, о таком лишении свободы могли бы мечтать многие абсолютно свободные сограждане. По информации haqqin.az, Эмин Зейналов, отбывающий наказание за мошенничество в исправительном учреждении № 11, на самом деле… содержит это учреждение, а потому тех поистине барских условий, в которых он отбывает срок, нет ни у одного заключенного в Азербайджане. Да что там заключенные, их нет даже у начальника этого исправительного учреждения, а возможно и у нашего министра юстиции (очень надеемся, что Фарид Ахмедов, новый глава Министерства, разберется с этим вопросом).

Судя по поступающей информации, Зейналов живет в тюрьме, как настоящий миллионер, словно местом его содержания суд определил не камеру с зарешеченными окнами, а фешенебельную виллу с круглосуточной обслугой и видом на море. У него есть и личный повар, и официанты, и парикмахер… Причем вся эта «сервис-команда» состоит из заключенных. Впрочем, на посылках у бывшего заместителя председателя правления Günay Bank также штатные работники исправительного учреждения № 11. Понятно, что Зейналов свободно пользуется телефоном, интернетом и другими техническими средствами, причем куда более продвинутыми, нежели те, которыми могут позволить себе рядовые обыватели. На то он и мультимиллионер, и самый крупный мошенник в истории современного Азербайджана. Любопытно, что даже в ходе судебного процесса Зейналову, вопреки законодательному запрету, удалось развернуть из тюрьмы бурную интернет-деятельность. Чуть ли не каждую неделю он, как заядлый блогер, не только выкладывал на Facebook и Тwitter статусы о своей жизни в неволе, но еще и ухитрялся шантажировать руководство родного Günay Вank, хотя поначалу слал им письма с покаянием и просьбами о прощении. Впоследствии публичное раскаяние по этому поводу выразил отец подсудимого, Закир Зейналов, тоже в прошлом известный банкир, выступавший с претензиями к Günay Вank, которые он объяснил состоянием аффекта. Вполне, кстати, понятное состояние, если учесть, что его сын «кинул» на миллион долларов даже мужа своей родной сестры. Который, кстати, был первым, кто официально пожаловался на Зейналова. Напоминаем читателям haqqin.az, что Эмин Зейналов (возможно, не без помощи своего многоопытного отца) создал целую финансовую пирамиду и обманул не один десяток людей. Среди его жертв были друзья, родственники, знакомые и незнакомые люди, коллеги и даже высокопоставленные чиновники.

Чтобы завладеть чужими деньгами, Эмин Зейналов предлагал деловое партнерство, которое следовало обеспечить соответствующими финансовыми вложениями. Придавая своим махинациям достоверность, он представлялся специалистом с большим опытом работы в банковской сфере, который регулярно осуществляет на внутренних и внешних рынках высокодоходные операции по купле-продажи валюты. Зейналов обещал «деловым партнерам», что деньги, которые они ему передадут, принесут им в будущем в результате операций по обмену валюты огромные доходы, которые он обязался выплачивать ежемесячно в виде дивидендов в размере от 3 до 6 процентов. При этом Зейналов-младший уверял доверчивых вкладчиков, что они ничем не рискуют, а в случае возникновения непредвиденных ситуаций он самолично покроет все убытки. Параллельно Эмину Зейналову каким-то образом удалось создать у доверившихся ему людей имидж правоверного мусульманина, который по определению не может быть мошенником. Подтверждая его, мошенник одновременно содержал четыре жены, между которыми, согласно законам Шариата, соблюдал полное равноправие, покупая им одинаковые дорогие машины и одаривая одинаковыми драгоценностями. Естественно, на деньги своих наивных «партнеров по бизнесу».