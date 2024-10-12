Экс-замглавы «Аль-Кудс» сделал неожиданное заявление

После того, как Израиль отследил и уничтожил нескольких командиров «Хезболлы» с помощью мобильных телефонов, группировка решила перейти на пейджеры. В запасе у нее были тысячи таких устройств, но 3-4 тысяч штук не хватало. «Они попросили иранскую компанию разместить заказ. В «Хезболле» сказали, что не могут закупить пейджеры сами, это вызовет подозрения. Компания начала переговоры с тайваньским брендом», — рассказал Асодаллахи.

Имеется в виду компания Gold Apollo, продукцию которой имитировали авторы операции. Но иранская компания не обнаружила подвоха и заказала 5 тысяч штук.

«Их передали иранской компании. А та передала «Хезболле». Они должны были пройти проверку безопасности, но никто не думал, что пейджеры могут стать бомбами. Их отправили без проверок, — рассказал Асодаллахи. — К счастью, 2 из 5 тысяч пейджеров не были розданы».

Результатом стала атака 17 сентября, когда устройства взорвались в руках и на поясах у тысяч боевиков. На следующий день то же самое произошло и с рациями. Кто закупал их для «Хезболлы», Асодаллахи не сказал.

Напомним, взрывы в Ливане произошли 18 и 19 сентября. По разным данным, погибли 12 человек, пострадали до 4000. Сообщалось, что сотни боевиков «Хезболлы» в результате инцидентов потеряли зрение, так как пейджеры сдетонировали в руках владельцев.