Американцы ударили по игиловцам

Американские военные нанесли серию авиаударов по целям террористической группировки «Исламское государство» в Сирии, сообщает в субботу Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Силы, подчиненные Центральному командованию, нанесли серию авиаударов по нескольким лагерям ИГ в Сирии рано утром 11 октября», - говорится в его сообщении в соцсети X.

По данным американских военных, удары позволили снизить возможности игиловцев по планированию терактов. Данных о жертвах среди мирных жителей не поступало.