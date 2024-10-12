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Американцы ударили по игиловцам

20:10 491

Американские военные нанесли серию авиаударов по целям террористической группировки «Исламское государство» в Сирии, сообщает в субботу Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Силы, подчиненные Центральному командованию, нанесли серию авиаударов по нескольким лагерям ИГ в Сирии рано утром 11 октября», - говорится в его сообщении в соцсети X.

По данным американских военных, удары позволили снизить возможности игиловцев по планированию терактов. Данных о жертвах среди мирных жителей не поступало.

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