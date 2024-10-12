План победы Украины: у Зеленского сделали заявление

Украина ждет конкретной реакции стран-партнеров на представленный им план победы. Позже его хотят представить и России. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Наши партнеры понимают логику этого плана. Было бы, мне кажется, не совсем реально, если бы мы мгновенно получили какой-то ответ, потому что нам же ответ нужен очень конкретный, а любая конкретика требует времени. Безусловно, мы ожидаем фидбэк (ответна реакция – ред.) как можно скорее, фидбэк в виде конкретных шагов», - цитирует Ермака УНИАН.

По словам Ермака, Россию тоже могут ознакомить с украинским планом окончания войны, если она направит своих представителей на следующий саммит мира.

«Когда будет готов план, на втором саммите [мира] мы не исключаем возможности присутствия представителей РФ, которым может быть представлен этот план», - заявил он.

На днях президент Украины Владимир Зеленский совершил визиты в Лондон, Париж, Рим и Берлин. Результатами стали оборонные пакеты для защиты, ПВО, инвестиции в производство дронов и другого оружия в Украине.