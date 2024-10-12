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Миллиардер Усманов требует возбудить дело против журналиста

20:30 458

Миллиардер Алишер Усманов подал в прокуратуру Кельна заявление о привлечении к уголовной ответственности журналиста немецкого телеканала ARD Ханса-Йоахима Зеппельта, пишет Bild со ссылкой на адвоката Йоахима Штайнхефеля.

По словам адвоката, заявление было подано 8 октября. Поводом для претензий Усманова стал репортаж о фехтовании на Олимпийских играх в Париже, опубликованный телеканалом ARD 4 августа. В нем Зеппельт обвинил Усманова в создании системы подкупа судей Международной федерации фехтования (FIE). В частности, в репортаже приводилась история грузинского спортсмена Сандро Базадзе, который заявил, что проиграл матч 1/8 финала из-за «несправедливого судейства». Позже президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе назвал это заявление «эмоциональным» и принес извинения.

Алишер Усманов занимал пост президента FIE с 2008 по 2022 год.

Адвокат Усманова заявил, что в своем репортаже Зеппельт и ARD Sportschau «нарушили основные журналистские стандарты». «Зеппельт просто хотел очернить господина Усманова. Фактов у него не было. Это не журналистика, это позор», — сказал адвокат.

Пресс-секретарь прокуратуры Ульрих Бремер сказал, что пока не видел, чтобы заявление поступило в систему учета данных. По словам прокурора, после поступления заявления его проверяют на наличие минимального объема уголовно значимых доказательств и только потом может начаться расследование. Зеппельт сказал, что у него нет никакой информации о поданном Усмановым заявлении.

В октябре Земельный суд Гамбурга по иску Усманова запретил распространение «недопустимых сообщений, основанных на подозрениях», и назвал репортаж ARD «нарушением права на личную неприкосновенность». После этого ARD удалил репортаж.

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