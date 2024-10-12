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Останки пропавшего 100 лет назад альпиниста нашли на Эвересте

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20:43 339

В тающем леднике на Эвересте был обнаружен ботинок со ступней молодого британского альпиниста Эндрю Комина Ирвина, пропавшего 100 лет назад. Не исключено, что эта находка поможет разрешить одну из самых больших загадок истории покорения высочайшей вершины Земли, сообщается в публикации BBC.

Сэнди Ирвину было 22, когда он пропал на Эвересте

В сентябре этого года экспедиция, организованная журналом National Geographic для съемок документального фильма, обнаружила в тающем леднике на Эвересте ботинок со ступней. Ступня принадлежала Ирвину, также известному под именем Сэнди Ирвин. Он пропал без вести на Эвересте вместе с Джорджем Мэллори в 1924 году.

Для семьи находка стала огромным облегчением.  Родственники Ирвина на всякий случай сдали анализы ДНК, но бирка на носке с именем Ирвина практически снимает все вопросы.

Ирвин был самым молодым членом самой загадочной экспедиции на Эверест. В последний раз его и Мэллори видели живыми 8 июня 1924 года, когда они собирались предпринять восхождение к самой вершине. Поиск альпинистов не прекращался все это время, но тело Мэллори было обнаружено американским альпинистом лишь в 1999 году, что вызвало к жизни целый ряд конспирологических теорий относительно того, что тела могли обнаружить и потом перепрятать.

Участники экспедиций по поискам Ирвина и Мэллори не только руководствовались желанием обнаружить останки альпинистов, чтобы вернуть их семье, но пытались разрешить важный для истории альпинизма вопрос: могли ли они быть первыми людьми в истории, покорившими Эверест. Дело в том, что Ирвин постоянно носил с собой фотоаппарат. Поэтому некоторые надеются, что, если тело альпиниста будет обнаружено, вместе с ним удастся найти и его камеру, а в ней непроявленную пленку с фотографиями, которые могли быть сделаны на вершине. Свое восхождение на Эверест Ирвин и Мэллори совершали за 29 лет до того, как вершину официально покорили Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей.

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