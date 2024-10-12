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Кремль прокомментировал слова Харрис

20:51 229

Оскорбления стали «квинтэссенцией» американской модели международных отношений. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис, которая назвала Владимира Путина, а также лидеров Китая Си Цзиньпина и КНДР Ким Чен Ына «диктаторами-убийцами».

«Высший политический истеблишмент США, по всей видимости, впитал такую политическую культуру. Это, собственно, наверное, квинтэссенция той самой модели международных отношений, которую они пытаются навязывать всему миру, и той самой модели, которая все меньше начинает нравиться мировому большинству», — сказал Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

8 октября в интервью радиостанции SiriusXM Камала Харрис раскритиковала своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа. Она сказала, что «жажда власти привлекает Трампа в мировых автократах». В интервью она назвала Владимира Путина «диктатором-убийцей». В интервью CBS News Харрис так же назвала лидеров Китая и Северной Кореи.

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