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Спикер парламента Ирана сел за штурвал самолета и прилетел в Бейрут

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21:04 1551

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф провел в субботу переговоры в Бейруте с премьером Ливана Наджибом Микати, сообщает агентство Tasnim.

Спикер парламента Ирана также посетил квартал Бейрута, ранее на этой неделе пострадавший от израильских авиаударов. Галибаф отметил, что цель этого визита - выразить солидарность с Ливаном на фоне проводимой на юге этой страны израильской наземной военной операции.

Иранские СМИ указывают, что Галибаф стал вторым высокопоставленным иранским официальным лицом, посетившим Бейрут после интенсификации в конце сентября израильских операций против ливанского движения «Хезболла». Первый такой визит совершил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

Отмечается, что Галибаф, являющийся профессиональным пилотом, лично управлял самолетом, на котором прилетел в Бейрут.

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