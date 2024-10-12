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Чем грозит Украине потеря Покровска

21:23 1562

Потеря Покровска в Донецкой области Украины может стать критическим ударом по украинской сталелитейной промышленности. В городе добывают большую часть угля, используемого для сталелитейной и чугунолитейной промышленности страны. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

Металлургия — второй по размену сектор экономики Украины. Уголь, в том числе из Покровска, необходим для производства чугуна, который питает большинство старых сталелитейных печей Украины и значительную часть ее промышленного экспорта.

«Без сталелитейных заводов украинская экономика умрет. Это очень, очень важная часть экономики», — сказал Станислав Зинченко, генеральный директор консалтинговой компании GMK Center.

Без дешевого коксующегося угля Украине придется больше закупать импортный. «Это будет означать еще больше трудностей в конкуренции на мировом рынке стали, который и так лихорадит из-за огромных китайских избыточных мощностей и тонкой маржи... У украинских сталелитейщиков нет такой нормы прибыли, которая позволила бы им платить больше, поэтому производителям придется ограничивать экспорт», — говорится в публикации американского журнала.

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