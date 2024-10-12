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Австралия хочет стать республикой. Карл III не против

12 октября 2024, 22:46 1000

Король Великобритании Карл III не будет возражать, если Австралия решит провозгласить себя республикой и перестанет считать его главой государства. Об этом сообщает газета The Daily Mail, приводя выдержки из письма, которое личный секретарь монарха отправил членам Австралийского республиканского движения накануне визита Карла III в Канберру и Сидней.

«Будучи конституционным монархом, Его Величество действует по совету своих министров, поэтому вопрос о том, станет ли Австралия республикой, предстоит решить австралийской общественности», - сказано в документе, который руководство движения получило в ответ на просьбу о встрече с королем.

Австралийское республиканское движение, основанное в 1991 году, настаивает на том, что глава государства должен избираться, а пост генерал-губернатора необходимо упразднить. При этом предполагается, что Австралия и Соединенное Королевство останутся друзьями и союзниками.

Австралийский референдум прошел на территории всей страны 6 ноября 1999 года. Гражданам предлагалось ответить на вопрос, поддерживают ли они идею преобразования государства в парламентскую республику во главе с президентом. В итоге 55% избирателей (в референдуме приняли участие порядка 12 млн австралийцев) высказались за сохранение власти британского монарха, и только 45% проголосовали за создание республики. Дискуссия о провозглашении республики в Австралии активизировалась после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2023 года.

Посещение Австралии и островного государства Самоа, входящего в Британское Содружество наций, станет вторым зарубежным визитом монарха после того, как у него было выявлено заболевание. В последний раз нынешний король был в Австралии в 1994 году, где в него дважды выстрелил холостыми патронами местный студент Дэвид Канг, объяснивший свой поступок стремлением привлечь внимание к проблемам камбоджийских беженцев.

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