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Американская THAAD будет защищать Израиль

12 октября 2024, 22:59 1110

В ближайшее время США развернут в Израиле несколько батарей ПВО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) для отражения потенциальной атаки баллистическими ракетами со стороны Ирана на фоне эскалации напряженности в регионе. Они присоединятся к израильской системе ПВО и будут защищать территорию еврейского государства.

Об этом 12 октября сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источники в США.

Батареи будут обслуживать американские военные.  Это делается в рамках подготовки к атаке Израиля на Иран и возможной ответной реакции. Израильская атака будет скоординирована с США и союзниками Израиля в регионе, особенно в части ПВО. Ожидается, что перед атакой Израиль предупредит США.

THAAD  — относительно новый наземный  противоракетный комплекс, по характеристикам похожий на израильскую систему «Хец-2». Его испытания завершились в 2011 году. Он предназначен для высотного перехвата баллистических ракет малой и средней дальности. THAAD сбивает баллистические ракеты на дальности до 200 километров. Его основное отличие от «Хец-2» — легче по весу, монтируется на грузовики, можно быстро развернуть по всему миру, доставив грузовыми самолетами ВВС США.

На сегодняшний день комплекс был продан ОАЭ и Саудовской Аравии и успешно перехватил десятки ракет, выпущенных по ним из Йемена хуситами.

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