Американская THAAD будет защищать Израиль

Об этом 12 октября сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источники в США.

В ближайшее время США развернут в Израиле несколько батарей ПВО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) для отражения потенциальной атаки баллистическими ракетами со стороны Ирана на фоне эскалации напряженности в регионе. Они присоединятся к израильской системе ПВО и будут защищать территорию еврейского государства.

Батареи будут обслуживать американские военные. Это делается в рамках подготовки к атаке Израиля на Иран и возможной ответной реакции. Израильская атака будет скоординирована с США и союзниками Израиля в регионе, особенно в части ПВО. Ожидается, что перед атакой Израиль предупредит США.

THAAD — относительно новый наземный противоракетный комплекс, по характеристикам похожий на израильскую систему «Хец-2». Его испытания завершились в 2011 году. Он предназначен для высотного перехвата баллистических ракет малой и средней дальности. THAAD сбивает баллистические ракеты на дальности до 200 километров. Его основное отличие от «Хец-2» — легче по весу, монтируется на грузовики, можно быстро развернуть по всему миру, доставив грузовыми самолетами ВВС США.

На сегодняшний день комплекс был продан ОАЭ и Саудовской Аравии и успешно перехватил десятки ракет, выпущенных по ним из Йемена хуситами.