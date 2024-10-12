В Польше откроют американскую базу. Она сможет сбивать и российские ракеты

«Я в ходе переговоров добился того, чтобы эта база могла сбивать также российские ракеты, летящие в сторону Польши, а не только иранские, летящие на Соединенные Штаты», — сказал Сикорский в эфире радиостанции Rebeliant.

В июле 2024 года Aegis Ashore была передана под командование и управление НАТО «для защиты европейских государств от угроз баллистических ракет, источники которых находятся вне евроатлантического региона», говорил исполняющий обязанности директора Агентства по ПРО (MDA) контр-адмирал ВМС США Дуглас Уильямс.

База расположена в 165 км от России, имеет радиолокационную станцию и три пусковые установки Mk 41, каждая из которых оснащена восемью контейнерами для ракет-перехватчиков семейства Standard Missile 3. С введением в строй базы ПРО в Польше в Европе будет уже два таких объекта. Аналогичная расположена в районе населенного пункта Девеселу в Румынии. Она начала действовать в 2016 году. Также ключевыми элементами противоракетного щита НАТО являются четыре эсминца ВМС США, размещенные на постоянной основе в Роте (Испания), и радар раннего оповещения в Кюреджике (Турция).