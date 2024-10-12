Зеленский о Курской операции: Держим рубежи...

В Курской области российские войска пытались оттеснить украинские позиции, но Силы обороны Украины держат определенные рубежи, сообщил украинцам президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Зеленский отметил, что, вернувшись из европейского турне, обсудил ситуацию на фронте и Курскую операцию с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

«Относительно Курской операции: были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи», — сказал Зеленский.

«Покровское направление — молодцы. Каждый солдат, каждый сержант, каждый офицер, который обеспечивает защиту наших позиций, — добавил украинский президент. — В целом Донетчина и Запорожское направление — это очень сложные условия, это жесткие действия врага. Но устойчивость наших подразделений имеет решающее значение. Именно от нашей стойкости все зависит».