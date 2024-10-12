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Киев заявил, что Зеленский не запрещал переговоры с Москвой

00:12 622

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский не запрещал вести переговоры с Россией. Об этом чиновник рассказал в ходе интервью телеканалу IСTV.

На вопрос журналиста, как Украина может пригласить РФ на следующий саммит мира, если вести переговоры с россиянами запрещено указом президента, глава Офиса президента ответил, что Зеленским запрещены только переговоры лично с Владимиром Путиным.

«Решение СНБО касается невозможности вести переговоры с Путиным. Что касается возможного участия представителей России, наша позиция неизменна, что, когда будет готов план, на втором саммите, мы не исключаем возможность присутствия представителей РФ, которым может быть представлен этот план», – цитирует Ермак украинское издание «Страна».

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