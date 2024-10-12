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Мгновенный ответ Баку на заявления Пашиняна

МИД Израиля своего решения не меняет

00:24 497

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац не будет отменять решение об объявление персоной нон грата генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

«Гутерриш может и дальше пытаться собирать подписи в свою поддержку в ООН, решение не будет изменено», - написал Кац в X.

Глава МИД Израиля добавил, что объявил генсека ООН персоной нон грата и запретил ему въезд в Израиль «в связи с тем, что он не осудил иранский ракетный обстрел Израиля». «Проведенный опрос показал, что 87% общественности Израиля поддерживают это решение», - заявил также Кац.

МИД Израиля 2 октября запретил Гутерришу въезд в еврейское государство и объявил его персоной нон грата из-за отсутствия со стороны генсека осуждения атаки Ирана на Израиль.

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