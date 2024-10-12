Сестра товарища Кима сыплет угрозами

Республика Корея столкнется с «трагическими последствиями», если южнокорейские беспилотники еще раз нарушат воздушное пространство Пхеньяна, заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон. Ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Как заявил наш МИД, не наши военные планируют время начала атаки и уничтожения военных сил Республики Корея. Не мы определяем ее время», - сказала Ким Ё Чжон. Накануне северокорейский МИД заявил, что в случае повторного проникновения беспилотника в народную республику «второго предупреждения не будет».

«Если в воздушном пространстве нашей столицы снова обнаружится беспилотник Республики Корея, [это] в тот же момент вызовет ужасные трагические последствия», - предупредила она.

«Провокацию в отношении суверенитета нашей республики совершили либо сами военные Республики Корея, либо она состоялась при их активном содействии или молчаливом потворстве», - добавила сестра лидера КНДР. По ее словам, «южнокорейские головорезы» попытались «избежать ответственности с помощью наивных и бесстыжих предлогов».

По данным северокорейского МИД, южнокорейские дроны в октябре трижды входили в воздушное пространство Пхеньяна, чтобы распространить политические листовки.

Представитель комитета начальников штабов ВС Республики Корея после публикации заявления МИД КНДР передал, что вооруженные силы не отправляли беспилотники в Северную Корею. По его словам, нужно было проверить, не сделали ли это частные лица или организации. Во время слушаний в парламенте министр национальной обороны Ким Ён Хён сказал, что вооруженные силы не запускали дроны.