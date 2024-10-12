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Сразу после выборов импичмент Зурабишвили

уверен Кобахидзе
00:55 350

Президент Грузии Саломе Зурабишвили будет отстранена от должности путем импичмента сразу же после начала работы новоизбранного парламента, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

«Хочу напомнить, что уже в конце ноября или начале декабря, в зависимости от того, когда будет назначено первое заседание новоизбранного парламента, на второй же день Саломе Зурабишвили не будет занимать свою должность. Ей придется покинуть должность в рамках импичмента», - сказал Кобахидзе.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Правящая сила уверена, что ее поддержка составит на выборах до 60%, и она получит абсолютное большинство в парламенте Грузии.

По словам Кобахидзе, уход из-за объявления импичмента будет символичным: «У импичмента есть некая символическая нагрузка, поскольку через месяц у Зурабишвили все равно завершается срок полномочий. Но важно, чтобы предатель не покинул должность без импичмента, нарушившая Конституцию Грузии президент должна уйти с поста путем импичмента, и это обеспечит грузинский народ, дав соответствующий мандат «Грузинской мечте».

В прошлый раз довести процедуру импичмента до конца не удалось из-за того, что инициаторам (парламентскому большинству, представленному «Грузинской мечтой» и «Силой народа») не хватало голосов в парламенте. У них было 84 мандата. Зурабишвили после завершения процедуры импичмента осуществила без одобрения правительства Грузии несколько зарубежных визитов, в том числе на прошлой неделе — во Францию, Германию, Польшу и Бельгию.

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