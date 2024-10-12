USD 1.7000
EUR 1.8590
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Мгновенный ответ Баку на заявления Пашиняна
Новость дня
Мгновенный ответ Баку на заявления Пашиняна

Диаспора благодарит Путина «за подарок» грузинскому народу

01:17 331

Глава грузинской диаспоры в России Давид Цецхладзе поблагодарил российского президента Владимира Путина в связи с новым указом о расширении безвизового режима для граждан Грузии, передают грузинские СМИ.

«Наконец-то наступил этот исторический важный и радостный день. Наш голос услышан, президент Владимир Путин подписал документ, который теперь дает возможность гражданам Грузии без виз приезжать на длительный срок в Россию, трудоустроиться и получать образование. От имени Грузинской общины России благодарю президента за такой подарок нашему народу», - сказал Цецхладзе.

«За свою многолетнюю общественную деятельность могу сказать совершенно без преувеличения: свой народ таким радостным, как сегодня, я еще не видел. То, что наблюдается после опубликования указа президента Владимира Владимировича Путина — поистине всенародный праздник. Праздник наших стран и удивительно прекрасных народов», - сказал Цецхладзе, который входит в состав Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

Израиль пойдет до конца: как проходит операция в Ливане
Израиль пойдет до конца: как проходит операция в Ливане обновлено 23:55
12 октября 2024, 23:55 6675
Американская THAAD будет защищать Израиль
Американская THAAD будет защищать Израиль
12 октября 2024, 22:59 1775
Как ХАМАС готовил нападение на Израиль: протоколы секретных встреч
Как ХАМАС готовил нападение на Израиль: протоколы секретных встреч расследование The New York Times
12 октября 2024, 22:34 1715
Мощный взрыв в Грозном: есть жертвы, среди них дети
Мощный взрыв в Грозном: есть жертвы, среди них дети фото и видео; обновлено 19:09
12 октября 2024, 19:09 11586
Израиль хочет захватить Сирию с Саудовской Аравией
Израиль хочет захватить Сирию с Саудовской Аравией видео; все еще актуально
12 октября 2024, 12:47 8274
Чем грозит Украине потеря Покровска
Чем грозит Украине потеря Покровска
12 октября 2024, 21:23 3245
Экс-замглавы «Аль-Кудс» сделал неожиданное заявление
Экс-замглавы «Аль-Кудс» сделал неожиданное заявление
12 октября 2024, 19:55 3813
Глава Дагестана пошел на конфронтацию с Кадыровым: Мы с Керимовым!
Глава Дагестана пошел на конфронтацию с Кадыровым: Мы с Керимовым!
12 октября 2024, 18:06 9586
Киев готовится к уступкам Москве?
Киев готовится к уступкам Москве? так утверждает Der Spiegel
12 октября 2024, 19:19 4611
Мгновенный ответ Баку на заявления Пашиняна
Мгновенный ответ Баку на заявления Пашиняна
12 октября 2024, 15:30 12286
Задержан один из подозреваемых в ограблении посла Азербайджана при НАТО
Задержан один из подозреваемых в ограблении посла Азербайджана при НАТО все еще актуально
12 октября 2024, 11:24 6945

ЭТО ВАЖНО

Израиль пойдет до конца: как проходит операция в Ливане
Израиль пойдет до конца: как проходит операция в Ливане обновлено 23:55
12 октября 2024, 23:55 6675
Американская THAAD будет защищать Израиль
Американская THAAD будет защищать Израиль
12 октября 2024, 22:59 1775
Как ХАМАС готовил нападение на Израиль: протоколы секретных встреч
Как ХАМАС готовил нападение на Израиль: протоколы секретных встреч расследование The New York Times
12 октября 2024, 22:34 1715
Мощный взрыв в Грозном: есть жертвы, среди них дети
Мощный взрыв в Грозном: есть жертвы, среди них дети фото и видео; обновлено 19:09
12 октября 2024, 19:09 11586
Израиль хочет захватить Сирию с Саудовской Аравией
Израиль хочет захватить Сирию с Саудовской Аравией видео; все еще актуально
12 октября 2024, 12:47 8274
Чем грозит Украине потеря Покровска
Чем грозит Украине потеря Покровска
12 октября 2024, 21:23 3245
Экс-замглавы «Аль-Кудс» сделал неожиданное заявление
Экс-замглавы «Аль-Кудс» сделал неожиданное заявление
12 октября 2024, 19:55 3813
Глава Дагестана пошел на конфронтацию с Кадыровым: Мы с Керимовым!
Глава Дагестана пошел на конфронтацию с Кадыровым: Мы с Керимовым!
12 октября 2024, 18:06 9586
Киев готовится к уступкам Москве?
Киев готовится к уступкам Москве? так утверждает Der Spiegel
12 октября 2024, 19:19 4611
Мгновенный ответ Баку на заявления Пашиняна
Мгновенный ответ Баку на заявления Пашиняна
12 октября 2024, 15:30 12286
Задержан один из подозреваемых в ограблении посла Азербайджана при НАТО
Задержан один из подозреваемых в ограблении посла Азербайджана при НАТО все еще актуально
12 октября 2024, 11:24 6945
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться