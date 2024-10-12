Диаспора благодарит Путина «за подарок» грузинскому народу

Глава грузинской диаспоры в России Давид Цецхладзе поблагодарил российского президента Владимира Путина в связи с новым указом о расширении безвизового режима для граждан Грузии, передают грузинские СМИ.

«Наконец-то наступил этот исторический важный и радостный день. Наш голос услышан, президент Владимир Путин подписал документ, который теперь дает возможность гражданам Грузии без виз приезжать на длительный срок в Россию, трудоустроиться и получать образование. От имени Грузинской общины России благодарю президента за такой подарок нашему народу», - сказал Цецхладзе.

«За свою многолетнюю общественную деятельность могу сказать совершенно без преувеличения: свой народ таким радостным, как сегодня, я еще не видел. То, что наблюдается после опубликования указа президента Владимира Владимировича Путина — поистине всенародный праздник. Праздник наших стран и удивительно прекрасных народов», - сказал Цецхладзе, который входит в состав Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.