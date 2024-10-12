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На днях украинцам представят план победы

01:23 100

Президент Украины Владимир Зеленский представит украинцам план победы в войне с Россией в ближайшие дни, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, «основные направления уже представлены, возможно, без цифр, все, что касается политического принуждения [России], дипломатического, экономического, военного».

«Относительно более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос дней. Потому что важно понимать, на каком этапе войны что делаем. Я думаю, что президент достаточно эффективно эту презентацию проведет», — сказал Подоляк в эфире телемарафона.

«Основные акценты уже понятны, но он добавит деталей, которые будут четко говорить, что это за программа принуждения, почему она важна... Думаю, президент проведет такую презентацию в ближайшие дни», — отметил Подоляк.

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