Госдеп дал добро: Саудовская Аравия и ОАЭ закупят оружия у США на миллиарды

Государственный департамент США дал зеленый свет оборонным контрактам Саудовской Аравии и ОАЭ, сумма сделок составляет миллиарды долларов, сообщается на сайте Управления военного сотрудничества Министерства обороны США.

Госдеп одобрил возможную продажу Саудовской Аравии 2503 противотанковых ракет с полуактивной головкой самонаведения AGM-114R3 Hellfire II, которые используются вертолетами AH-64A/D/E Apache. Стоимость контракта составляет 655 млн долларов, исполнитель - компания Lockheed Martin.

Также США одобрили контракт на поставку 220 авиационных ракет AIM-9X Block 3 для истребителей F-15. Сумма сделки - 251 млн долларов, выполнять заказ будет Raytheon.

Также Саудовская Аравия закупит у США 105-мм кумулятивные танковые снаряды M456, которые используются танками М60А3, и другие боеприпасы. Общая стоимость этого запроса составляет 139 млн долларов.

Госдеп США согласовал продажу Объединенным Арабским Эмиратам ракет ATACMS и снарядов GMLRS, а также связанных с ними систем на 1,2 млрд долларов