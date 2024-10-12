Россия отправит в космос иранские спутники

Иран доставил в Россию два космических спутника, которые должны быть выведены на орбиту Роскосмосом. Один из них может использоваться для наблюдения за Землей, другой заявлен как спутник связи.

Как сообщает связанный с Корпусом стражей исламской революции агентство «Тасним», спутники спроектированы и построены частными компаниями. По сообщению агентства, спутники будут выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз». Пуск будет проведен с территории России.

Согласно официальной иранской информации, спутники «Косар» («Молния») и «Ходход» («Удод») предназначены для мирных целей. «Косар», как утверждается, будет вести геодезические наблюдения, а «Ходход» будет использоваться для интернета вещей. Обе эти цели предполагают двойное назначение и могут быть применены и для военных.