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Как ХАМАС усыпил бдительность Израиля

утечка информации
Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
02:09 677

В анализе трагических событий прошлого года многих волновал вопрос, насколько Тегеран был в курсе операции, которую готовил ХАМАС, и какое место ему отводилось в нападении на Израиль этой вооруженной группировкой. Израильским военным удалось захватить документы, проливающие свет на подготовку «большого проекта», как между собой террористы называли будущую операцию. Какая-то часть этих материалов оказалась в распоряжении TheNewYorkTimes.

В конце января этого года израильские солдаты захватили в Хан-Юнисе, на юге Газы, подземный командный центр ХАМАС, откуда недавно сбежали лидеры группировки. Один из компьютеров хранил протоколы встреч командного состава ХАМАС за долгое время – бесценные свидетельства.

«По оценкам, ХАМАС в настоящее время не заинтересован в эскалации и конфронтации», - гласил секретный меморандум разведки, разосланный в 3 часа 17 минут

Из протоколов следует, что первое упоминание планов нападения приходится на январь 2022 года. Лидеры ХАМАС приходят к заключению, что следует избегать мелких стычек с Израилем, чтобы сосредоточиться на «большом проекте». Представители израильских спецслужб задним числом вспоминали, что этот термин им встречался в перехватах, но они так и не смогли понять, о чем идет речь…

На всех встречах, судя по записям, всегда присутствовал Яхья Синвар, лидер группировки, а также Мухаммад Дейф, командующий военным крылом ХАМАС.

В апреле 2022 года в протоколе отмечается как позитивный момент, что удалось избежать столкновений во время Рамадана и «замаскировать наши намерения». Уже в июне планы большой атаки выглядят достаточно детализировано: намечены 46 позиций на границе, где будут нанесены удары по пограничным подразделениям Израиля, затем по военной базе и центру разведки на юге Израиля, а также по израильским городам и поселениям. На июньской встрече обговаривалось, что точные планы должны держаться в секрете от большинства боевиков до тех пор, пока останутся считанные часы до начала операции.

На встрече в сентябре 2022 года все выглядело так, что нападение последует в ближайший месяц, но оно было отложено, судя по всему, чтобы заручиться поддержкой Ирана и «Хезболлы».

Яхья Синвар и Мухаммад Дейф - главные разработчики спецоперации

В декабре 2022 года правительство в Израиле снова возглавил Нетаньяху, и, с учетом участия в правительстве радикальных правых, в ХАМАС сочли это благоприятным обстоятельством, которое поспособствует поддержке задуманной карательной акции со стороны партнеров-союзников.   

В 2023 году уже обговариваются конкретные даты нападения. Точно нужно успеть до 2024 года: хамасовцев волнуют сообщения об израильских разработках лазерных средств ПВО, которые повысят эффективность сбития ракет ХАМАС. Вариант: Йом-кипур, 25 сентября, когда израильтяне будут отвлечены религиозным праздником, либо 7 октября, на другой еврейский праздник – Симхат Тора. По-прежнему много внимания уделяется тому, чтобы не дразнить Израиль, чтобы не было подозрений в готовящемся нападении. Посылались сигналы, что сектор Газы заинтересован в мирной жизни и экономическом развитии.

На августовском совещании один из заместителей Синвара говорит, что обсуждал в Ливане план с Мохаммедом Саидом Изади, главой палестинских сил «аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, и там же говорится, что нужно провести встречу с Насраллой, главой «Хезболлы». От Ирана через Изади ХАМАС попросил поддержки ракетными ударами в первые часы нападения. Иранский эмиссар в целом согласился, но сказал, что нужно время, чтобы провести необходимую подготовку.

Августовские документы последние по времени из тех, что оказались в распоряжении The New York Times. Что происходило в ХАМАС в последние месяцы перед нападением, остается не очень ясным, но все свидетельствует о том, что для Тегерана, несмотря на контакты с Мохаммедом Изади, операция 7 октября оказалась неожиданной, как и для «Хезболлы».

Иран был изначально вне игры

Не было ни сопровождающих атаку ракетных ударов Ирана, ни одновременного нападения «Хезболлы» с севера, со стороны Ливана. Почему ХАМАС решил действовать самостоятельно, ответа пока нет. Вероятно, в Тегеране на высшем уровне не хотели радикального столкновения с Израилем, как не хотят и всячески избегают его до сих пор, несмотря на воинственную риторику. ХАМАС пришлось действовать на свой страх и риск, надеясь на неизбежное вовлечение Ирана по ходу развития конфликта.

Тем не менее «большой проект» ХАМАС, к сожалению, удался. Ранним утром 7 ноября офицеры израильской разведки зафиксировали необычные маневры боевиков ХАМАС, но решили, что это учебная отработка каких-то тактических приемов. «По оценкам, ХАМАС в настоящее время не заинтересован в эскалации и конфронтации», - гласил секретный меморандум разведки, разосланный в 3 часа 17 минут. Спустя три часа началось нападение.

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