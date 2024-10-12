Израильские военные вошли на территорию Сирии

По данным сирийской оппозиции, эту территорию использовали для обстрела Голанских высот и перемещения боевиков «Хезболлы».

Днем в субботу израильские военные якобы вторглись в сирийскую провинцию Эль-Кунейтра, пограничную зону между Сирией и Израилем, и укрепились на небольшом участке, передают арабские СМИ.

Утверждается, что израильтяне заняли полосу в километр шириной и на полкилометра в глубину территории Сирии. Бульдозеры ЦАХАЛ снесли сельскохозяйственные объекты на ней, военные натянули колючую проволоку.

По данным Сирийского центра мониторинга соблюдении прав человека, израильская активность в провинции Эль-Кунейтра началась 22 сентября. Сначала ЦАХАЛ разминировал приграничную полосу, потом военные при поддержке танков и инженерной техники продвинулись на 300 метров вглубь Сирии и начали рыть траншеи.

Все это происходит без столкновений между ЦАХАЛ и сирийскими силами. Кроме того, в этом районе присутствуют и российские военные. Часть своих позиций возле Голан они сняли, но сейчас ставят новые посты в провинции Кунейтра.