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Фуад Мурадов в Сенате Малайзии

02:26 185

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой (ГКРД) Фуад Мурадов встретился с председателем Сената парламента этой страны Авангом Бэми (Awang Bemee).

Ранее азербайджанское правительство пригласило официальных лиц Малайзии на предстоящую в Баку 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает haqqin.az, Ф.Мурадов констатировал, что в минувшем году исполнилось 30 лет со дня установления дипсвязей между Азербайджаном и Малайзией, выразил правительству и народу Малайзии признательность за постоянную поддержку справедливой позиции Азербайджана в ООН, Организации исламского сотрудничества и на других международных платформах. Коснувшись диаспорской политики азербайджанского государства, истории, направлений деятельности комитета и реализованных им проектов, Ф.Мурадов отметил большие перспективы сотрудничества между двумя странами, поделился мнением об интеграции азербайджанской общины в малазийское общество и возможностях получения образования юными азербайджанцами.

Во встрече приняли участие сенаторы парламента Малайзии Манолан бин Мохамад, Туан Исаиах Д.Джакоб, Нельсон Ранганатхан и Зураинах Муса.

Ф.Мурадов провел переговоры и с председателем комитета, руководителем группы дружбы парламента Малайзии по региону Западной Азии Захиром бин Хассаном. На встрече состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита председатель комитета также встретился с заместителем министра высшего образования Малайзии Мустафой Сакмудом.

Во встрече, продолжавшейся взаимным обменом мнениями, также принял участие посол Азербайджана в Малайзии Ирфан Давудов.

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