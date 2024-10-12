В Азербайджане бесплатные операции по тиреоидэктомии

Об этом haqqin.az сообщает со ссылкой на Агентство по обязательному медицинскому страхованию.

Одним из основных методов хирургического лечения узлового зоба или узлов щитовидной железы является тиреоидэктомия - удаление ткани тиреоидной ткани (ткани щитовидной железы). Тиреоидэктомия - это хирургическая операция по полному или частичному удалению щитовидной железы. За период с 2022 года по первые 4 месяца 2024 года в Азербайджане за счет средств ОМС проведено 3049 таких операций.

Щитовидная железа (тиреоид) расположена под хрящом в передней нижней части шеи перед трахеей. Щитовидная железа, имеющая форму бабочки, является эндокринным органом, вырабатывающим гормоны. Щитовидная железа играет важную роль в регулировании обмена веществ в организме, обеспечивает выработку энергии в организме и позволяет мышцам эффективно работать.

Злокачественная опухоль щитовидной железы, узлы или опухоли, которые могут представлять угрозу здоровью пациента, быстрое увеличение щитовидной железы и безрезультатность, а также неэффективность консервативного лечения в ряде случаев при хроническом заболевании считаются показаниями к тиреоидэктомии.

Обязательным медицинским страхованием операции по полному или частичному удалению щитовидной железы и окружающих ее желез (паращитовидных желез), удалению доли щитовидной железы (лобэктомия), удалению перешейка, соединяющего щитовидную железу, выполняются бесплатно.

Функциональные нарушения щитовидной железы можно обнаружить по данным физического обследования, УЗИ и цветного допплера, тиреотропного гормона (TSH), трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4), коэффициента связывания тиреоидных гормонов (THBR), исследования голосовых связок методом ларингоскопии и открытой биопсии щитовидной железы. Перечисленные инструментальные и лабораторные исследования проводятся за счет средств ОМС страхования (its.gov.az/xidmetler-zerfi).

Инструментальные и лабораторные исследования в связи с тиреоидэктомией, реанимация и пребывание в стационаре, лекарственные препараты и медицинские расходные материалы, используемые при госпитализации и хирургических операциях, включая манипуляции, гистопатологические, цитопатологические исследования, кровь или компоненты крови, покрываются обязательным медицинским страхованием.

Операция по тиреоидэктомии проводится за счет обязательного медицинского страхования в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, Научно-хирургическом центре имени М.А.Топчубашева Министерства здравоохранения и Национальном центре гематологии и трансфузиологии по назначению врача.