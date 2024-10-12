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В Азербайджане бесплатные операции по тиреоидэктомии

02:31 252

Одним из основных методов хирургического лечения узлового зоба или узлов щитовидной железы является тиреоидэктомия - удаление ткани тиреоидной ткани (ткани щитовидной железы). Тиреоидэктомия - это хирургическая операция по полному или частичному удалению щитовидной железы. За период с 2022 года по первые 4 месяца 2024 года в Азербайджане за счет средств ОМС проведено 3049 таких операций.

Об этом haqqin.az сообщает со ссылкой на Агентство по обязательному медицинскому страхованию.

Щитовидная железа (тиреоид) расположена под хрящом в передней нижней части шеи перед трахеей. Щитовидная железа, имеющая форму бабочки, является эндокринным органом, вырабатывающим гормоны. Щитовидная железа играет важную роль в регулировании обмена веществ в организме, обеспечивает выработку энергии в организме и позволяет мышцам эффективно работать.

Злокачественная опухоль щитовидной железы, узлы или опухоли, которые могут представлять угрозу здоровью пациента, быстрое увеличение щитовидной железы и безрезультатность, а также неэффективность консервативного лечения в ряде случаев при хроническом заболевании считаются показаниями к тиреоидэктомии.

Обязательным медицинским страхованием операции по полному или частичному удалению щитовидной железы и окружающих ее желез (паращитовидных желез), удалению доли щитовидной железы (лобэктомия), удалению перешейка, соединяющего щитовидную железу, выполняются бесплатно.

Функциональные нарушения щитовидной железы можно обнаружить по данным физического обследования, УЗИ и цветного допплера, тиреотропного гормона (TSH), трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4), коэффициента связывания тиреоидных гормонов (THBR), исследования голосовых связок методом ларингоскопии и открытой биопсии щитовидной железы. Перечисленные инструментальные и лабораторные исследования проводятся за счет средств ОМС страхования (its.gov.az/xidmetler-zerfi).

Инструментальные и лабораторные исследования в связи с тиреоидэктомией, реанимация и пребывание в стационаре, лекарственные препараты и медицинские расходные материалы, используемые при госпитализации и хирургических операциях, включая манипуляции, гистопатологические, цитопатологические исследования, кровь или компоненты крови, покрываются обязательным медицинским страхованием.

Операция по тиреоидэктомии проводится за счет обязательного медицинского страхования в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, Научно-хирургическом центре имени М.А.Топчубашева Министерства здравоохранения и Национальном центре гематологии и трансфузиологии по назначению врача.

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