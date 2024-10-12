Жителям Армении предложили перейти на рис вместо пшеницы

Жители Армении могут перейти от пшеницы к рису, таким образом удастся избежать зависимости от определенного стратегического товара, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Григоряна, безопасность Армении связана в том числе со стратегическими товарами, эти товары могут меняться. Глава Совбеза отметил, что Армении необходимо «приспособиться» к реальности и стать «более гибкой», чтобы другие страны не могли «целиться» в ее стратегические товары.

«Приведу простой пример: мы можем перейти от пшеницы к рису. Пшеница может быть стратегическим товаром, но в какой-то момент мы можем перейти на рис и изменить нашу приспособленность, иметь рис в качестве стратегического товара», — сказал Григорян.

Основным поставщиком пшеницы в Армению является Россия. По данным армянской Таможенной службы, в 2023 году Ереван импортировал 343.6 тыс. тонн пшеницы, доля России — более 99%. При этом экспорт пшеницы из Армении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократился на 96,6%.