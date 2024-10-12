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За убийствами стоит секта Incel

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Руслан Баширли, спецкор, Анкара
04:11 426

Правящая в Турции «Партия справедливости и развития» (ПСР) готовится изменить систему наказаний для предотвращения преступлений против детей и женщин.

На состоявшемся 9 октября собрании парламентской группы ПСР президент Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл детали планируемых изменений. В тот же день, выступая на церемонии открытия учебного года в системе высших учебных заведений, президент обратил внимание на убийство в Стамбуле двух женщин — Икбал Узунер и Айшенур Халил, совершенное 4 октября девятнадцатилетним Семихом Челиком.

Эрдоган негодует

«В прошлую пятницу две наши девушки стали жертвами жестокого убийства, - сказал Эрдоган. - Мы видим, как играют свою роль все эти безумные течения - эпидемия наркотиков и алкоголя, пропагандируемая сериалами мафиозная культура, а порой и пробелы в нашей системе наказаний. Мы не можем оставить молодежь на милость современной популярной культуры, не можем позволить молодым людям блуждать в темных коридорах цифровых медиа. Мы будем бороться с этими отвратительными явлениями и главными союзниками в этой борьбе станут наши национальные и духовные ценности».

За последние два месяца в Турции произошла серия преступлений, которая началась с убийства восьмилетней Нарин Гюран, продолжилась преступлением Юнуса Эмре, убившего в стамбульском районе Умрание полицейского чиновника Шейду Йылмаз, а завершилась зверством Семиха Челика, повесившего на крепостной стене тела двух убитых им женщин.

Эти убийства вновь привлекли внимание турецкой общественности к крайне опасной тенденции, известной как быстро распространяющееся в мире «движение incel».

К сожалению, немало молодых людей «приветствуют» подобные убийства на таких интернет-сайтах, как DarkWeb, Discord и Reddit.

Сходство между убийствами, совершенными адептами «движения incel», указывает на то, что их «идеология» продолжает захватывать умы молодых людей

Что такое «движение incel»?

Несколько месяцев назад восемнадцатилетний Арда К. в городе Эскишехир, облачившись в жилет и шлем с нацистскими символами, напал с ножом на людей, сидящих в саду мечети Тепебаши. В своем 16-страничном манифесте, обнародованном уже после преступления, Арда продекларировал свою ненависть к женщинам, феминисткам и иммигрантам. Этот случай считается первым в Турции преступлением «движения incel».

Incel — это группа людей, искренне верящих, что не могут построить отношения с женщинами из-за присущих им врожденных характеристик. Таких, к примеру, как «некрасивость» или «бедность». Эти предубеждения они трансформируют в своем сознании в чувство ненависти, которое в последние годы выливается в преступления.

Термин «incel» происходит от английского «involuntary celibate», что означает «вынужденное безбрачие». Согласно их теории гипергамии, женщины вступают в сексуальные отношения только с «красивыми», «богатыми» и «статусными» мужчинами. Эти факторы являются основной причиной ненависти представителей «движения incel» как к женщинам, так и к «счастливчикам-мужчинам», которых судьба одарила красотой, богатством и социальным статусом.

В 1994 году в США группа молодых людей, дабы поддержать друг друга, создала сообщество «нежелательных холостяков», которое после 2000-го года превратилось в настоящую идеологию, распространявшуюся посредством таких интернет-форумов, как Facebook, X, Reddit и Discord. С этого момента и начался процесс воплощения ненависти к женщинам в действия.

Термин «incel» происходит от английского «involuntary celibate», что означает «вынужденное безбрачие»

В 2014 году в штате Калифорния 22-летний Эллиот Роджер записал видео, в котором объявил, что, будучи девственником, решил объявить женщинам войну, после чего убил шесть совершенно незнакомых женщин и покончил с собой.

В 2018 году 25-летний Алех Минассян, восхвалявший «движение incel» и публиковавший в социальных сетях женоненавистнические посты, арендовал фургон и врезался в толпу, убив десять человек. А в 2020 году 17-летний юноша по тем же мотивам зарубил в Торонто топором 24-летнюю женщину.

Сходство между убийствами, совершенными адептами «движения incel», указывает на то, что их «идеология» продолжает захватывать умы молодых людей. В резюме специальной брошюры об этом движении, выпущенной под эгидой Евросоюза, их описывают так: «Из-за идеи умереть вместе с другими, эти люди перед попыткой самоубийства прибегают к индивидуальным или массовым нападениям».

Как и во всем мире, в Турции «движение incel» активно действует в интернете. В группах с названием «Türkinceller», созданных в социальных сетях, были обнаружены десятки «лайков» в адрес убийцы Семиха Челика, а также лозунги о «мести женщинам».

8 октября турецкая полиция начала действовать, арестовав нескольких человек.

Также было установлено, что перед убийством 19-летний Челик общался с incel-группами, пропагандирующими женоненавистничество и радикальные меры против мигрантов, через такие платформы, как Discord, DarkWeb, Telegram, X и Facebook. Кроме того, в комнате Челика были обнаружены фигура Люцифера с черными крыльями, рисунки перевернутой буквы «V», иконы Девы Марии и Иисуса в виде черепов и другие изображения. Все это дало полиции повод утверждать, что Челик был сатанистом, поклоняющимся дьяволу.

В то же время, некоторые эксперты считают, что «движение incel» перенимает некоторые элементы фильмов, музыки и книг, чтобы использовать их, как символы.

Важно отметить, что адепты incel испытывают ненависть не только к женщинам, но и к мужчинам с высоким уровнем благосостояния, которых они называют «альфами» и «чадами». Согласно их убеждениям, черепа и костная структура «чадов» отличаются от их собственных.

По мнению экспертов, за последние пять лет в Турции значительно распространились сообщества, состоящие из людей, называющих себя incel или связанных с этой идеологией и терминологией. Точных данных о количестве этих людей нет, но можно сказать, что их довольно много.

Обеспокоенные ростом incel-групп в интернете эксперты также отмечают их склонность объединяться с крайне правыми движениями, разжигающими враждебность к женщинам и иностранцам.

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