За убийствами стоит секта Incel

Правящая в Турции «Партия справедливости и развития» (ПСР) готовится изменить систему наказаний для предотвращения преступлений против детей и женщин. На состоявшемся 9 октября собрании парламентской группы ПСР президент Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл детали планируемых изменений. В тот же день, выступая на церемонии открытия учебного года в системе высших учебных заведений, президент обратил внимание на убийство в Стамбуле двух женщин — Икбал Узунер и Айшенур Халил, совершенное 4 октября девятнадцатилетним Семихом Челиком.

«В прошлую пятницу две наши девушки стали жертвами жестокого убийства, - сказал Эрдоган. - Мы видим, как играют свою роль все эти безумные течения - эпидемия наркотиков и алкоголя, пропагандируемая сериалами мафиозная культура, а порой и пробелы в нашей системе наказаний. Мы не можем оставить молодежь на милость современной популярной культуры, не можем позволить молодым людям блуждать в темных коридорах цифровых медиа. Мы будем бороться с этими отвратительными явлениями и главными союзниками в этой борьбе станут наши национальные и духовные ценности». За последние два месяца в Турции произошла серия преступлений, которая началась с убийства восьмилетней Нарин Гюран, продолжилась преступлением Юнуса Эмре, убившего в стамбульском районе Умрание полицейского чиновника Шейду Йылмаз, а завершилась зверством Семиха Челика, повесившего на крепостной стене тела двух убитых им женщин. Эти убийства вновь привлекли внимание турецкой общественности к крайне опасной тенденции, известной как быстро распространяющееся в мире «движение incel». К сожалению, немало молодых людей «приветствуют» подобные убийства на таких интернет-сайтах, как DarkWeb, Discord и Reddit.

Что такое «движение incel»? Несколько месяцев назад восемнадцатилетний Арда К. в городе Эскишехир, облачившись в жилет и шлем с нацистскими символами, напал с ножом на людей, сидящих в саду мечети Тепебаши. В своем 16-страничном манифесте, обнародованном уже после преступления, Арда продекларировал свою ненависть к женщинам, феминисткам и иммигрантам. Этот случай считается первым в Турции преступлением «движения incel». Incel — это группа людей, искренне верящих, что не могут построить отношения с женщинами из-за присущих им врожденных характеристик. Таких, к примеру, как «некрасивость» или «бедность». Эти предубеждения они трансформируют в своем сознании в чувство ненависти, которое в последние годы выливается в преступления. Термин «incel» происходит от английского «involuntary celibate», что означает «вынужденное безбрачие». Согласно их теории гипергамии, женщины вступают в сексуальные отношения только с «красивыми», «богатыми» и «статусными» мужчинами. Эти факторы являются основной причиной ненависти представителей «движения incel» как к женщинам, так и к «счастливчикам-мужчинам», которых судьба одарила красотой, богатством и социальным статусом. В 1994 году в США группа молодых людей, дабы поддержать друг друга, создала сообщество «нежелательных холостяков», которое после 2000-го года превратилось в настоящую идеологию, распространявшуюся посредством таких интернет-форумов, как Facebook, X, Reddit и Discord. С этого момента и начался процесс воплощения ненависти к женщинам в действия.