Ильхам Алиев торопит: нехватка воды в Азербайджане

В соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, утверждена «Национальная стратегия рационального использования водных ресурсов», призванная покончить с разрозненностью в работе отдельных ведомств и решить в стране проблему дефицита воды. Координация мероприятий, предусмотренных Национальной стратегией, возложена на комиссию, созданную распоряжением главы государства от 15 апреля 2020 года за номером 1986 «О мерах по обеспечению эффективного использования водных ресурсов». Для мониторинга и оценки выполнения мер, предусмотренных Национальной стратегией, Кабинет Министров Азербайджана остановил свой выбор на коллективе Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, что говорит о креативном подходе правительства к решению одной из важнейших проблем страны.

О нарастающем дефиците воды в Азербайджане давно и с нескрываемой тревогой говорят как местные, так и зарубежные специалисты. Но, несмотря на неоднократно звучавшие предупреждения и рекомендации ведущих международных структур, вплоть до ООН, ситуация, практически, не улучшалась, что, естественно, не могло не беспокоить азербайджанскую общественность. Остроту создавшейся ситуации усугубило последнее исследование Института мировых ресурсов, согласно которому среди 164 стран планеты, которые столкнутся к 2050 году с сокращением водных ресурсов, Азербайджан занимает 59-е место. Мало того, наша страна классифицируется специалистами Института мировых ресурсов, как государство со средне-высоким (20–40 процентов водного стресса) уровнем риска. Не утешают и прогнозы правительства, в соответствии с которыми в Азербайджане уже в ближайшие годы продолжится ощутимое сокращение водных ресурсов. Так, в Национальном отчете Азербайджана, представленном в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, прогнозируются два сценария, причем оба не предвещают ничего хорошего.

Первый предполагает, что к 2040 году объем водных ресурсов Азербайджана, включая трансграничные воды, сократится на 5–10 процентов, а к 2070-му – на 10–15 процентов. Второй сценарий прогнозирует к 2040 году сокращение ресурсов на 10–15, а к 2070 году - на 15–25 процентов. Как мы видим, дальнейшее промедление с принятием экстраординарных решений могло обернуться необратимой потерей возможностей для выправления кризисной ситуации. С этой точки зрения «Национальная стратегия рационального использования водных ресурсов» была утверждена как нельзя вовремя. Что же касается планов, предусмотренных этой стратегией, то они весьма и весьма амбициозны. Достаточно сказать, что уже к 2028 году в стране предусмотрено довести обеспеченность питьевой водой до 85 процентов, до 2030 года увеличить этот показатель до 90 процентов, а к 2040 году добиться стопроцентного обеспечения населения Азербайджана питьевой водой. Примерно такие же показатели предусмотрена и по поливной воде. И это в Азербайджане, который никогда не мог похвастать избытком водных ресурсов. Новая стратегия предусматривает, прежде всего, переоценку водных ресурсов и разработку на ее базе новых подходов и решений. Как отмечено в документе, ресурсы будут переоценены коренным образом, с использованием гидрологических и гидрогеологических исследований, путем цифровизации и моделирования рисков. Все это позволит сформировать более полное представлении о водных ресурсах страны с учетом последствий изменения климата, а также создать основу для устойчивого использования водных источников при всем их дефиците.

С этой целью в Азербайджане до конца 2027 года будут созданы четыре новых водохранилища. В результате расширения инфраструктуры водоснабжения обеспеченность питьевой водой достигнет 85 процентов, а обеспеченность поливной воды - 90 процентов. Планируется также сократить потери в системе снабжения питьевой водой до 33, а в ирригационных системах - до 42 процентов. Кроме того, будет всячески поощряться использование альтернативных источников воды. Следует отметить, что «Национальная стратегия рационального использования водных ресурсов» охватывает период с 2024 по 2040 годы и предусматривает всесторонние меры по эффективному использованию, управлению и предотвращению загрязнения водных ресурсов в стране, опреснению морской воды, а также модернизации ирригационных систем. Особое место будет уделено в использовании водных ресурсов в освобожденных от армянской оккупации Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. В частности, в Карабахе и Восточном Зангезуре будет построено 28 гидроэлектростанций, что, наряду с решением водных проблем, поможет обеспечить этот регион «зеленой» энергией.